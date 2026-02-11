Best4Tires Berlin startet neuen Komplettradkonfigurator im neuen Onlineshop

,
Seit Januar ist bei Best4Tires Berlin nun auch der neue Komplettradkonfigurator im ebenfalls neuen Onlineshop live und soll ein schnelleres und intuitiveres Einkaufserlebnis ermöglichen (Bilder: Screenshots)

Best4Tires Berlin setzt „einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung, Innovation und Kundennähe“, denn seit Dezember ist der neue Komplettradkonfigurator im ebenfalls neuen Onlineshop live. Mit der Einführung erweitere Best4Tires Berlin „sein digitales Angebot deutlich“ und ermögliche es Kunden, neben Reifen auch Felgen und Kompletträder direkt online beim Großhändler in Bernau bei Berlin zu konfigurieren und zu bestellen.

