Vergölst wird Partner von „Die Finals“ in Hannover – Zwei Ziele

Seit einigen Jahren zählen „Die Finals“ zu den größten Sportveranstaltungen Deutschland, bei denen die Meisterschaften in etlichen Sportarten ausgetragen werden und erreichen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein Millionenpublikum. Für das diesjährige Event, das vom 23. bis 26. Juli 2026 in Hannover stattfindet, ist Vergölst nun eine offizielle Partnerschaft eingegangen. Die Continental-Handelsorganisation wird bei den Sportarten Gewichtheben, Turnen, 3×3-Basketball sowie auf der „Finals“-Meile präsent sein – einem zentralen Treffpunkt für Sportfans und Besucher. „Gerade diese Sportarten stehen im Alltag oft nicht im Rampenlicht. Die ‚Finals‘ bieten ihnen eine Bühne, um ihre Faszination einem breiten Publikum näherzubringen“, heißt es dazu von Vergölst.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen