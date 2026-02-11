https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Textar-hat-sein-Programm-2025-um-153-Produkte-erweitert-darunter-Bremsbelaege-Bremsscheiben-ABS-Sensoren-fuer-Pkw-sowie-fuer-Lkw-knapp-ein-Drittel-davon-sogar-als-First-to-Markets.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-11 09:00:032026-02-11 09:00:03Textar launcht 2025 immerhin „43 First to Markets“ und 153 neue Produkte
Textar launcht 2025 immerhin „43 First to Markets“ und 153 neue Produkte
Mit „43 Markteinführungen als Erstanbieter“ war Textar im vergangenen Jahr eigenen Worten zufolge jeweils „die einzige Premiumbremsenmarke, die zum Zeitpunkt der Einführung hochwertige Bremsbeläge und -scheiben für eine bestimmte Automobilanwendung“ angeboten habe – darunter Fahrzeugmodelle von Porsche, Audi, BMW, Mercedes-Benz sowie auch Nfz-Modelle. Insgesamt hat die Marke von TMD Friction 2025 für den Ersatzteilmarkt 153 Produkte in ihr Portfolio aufgenommen, sodass das Textar-Portfolio heute mehr als 8.318 Produkte für Pkw und Nutzfahrzeuge umfasst.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!