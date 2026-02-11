Textar launcht 2025 immerhin „43 First to Markets“ und 153 neue Produkte

Mit „43 Markteinführungen als Erstanbieter“ war Textar im vergangenen Jahr eigenen Worten zufolge jeweils „die einzige Premiumbremsenmarke, die zum Zeitpunkt der Einführung hochwertige Bremsbeläge und -scheiben für eine bestimmte Automobilanwendung“ angeboten habe – darunter Fahrzeugmodelle von Porsche, Audi, BMW, Mercedes-Benz sowie auch Nfz-Modelle. Insgesamt hat die Marke von TMD Friction 2025 für den Ersatzteilmarkt 153 Produkte in ihr Portfolio aufgenommen, sodass das Textar-Portfolio heute mehr als 8.318 Produkte für Pkw und Nutzfahrzeuge umfasst.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen