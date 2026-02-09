RTB Lange tritt auch mit zweitem Standort RTC Reifen-Team bei

Zum neuen Jahr hin haben die Gesellschafter von RTC Reifen-Team einen neuen Partner in ihren Reihen aufnehmen können. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, ist die RTB Lange GmbH mit Stammsitz im brandenburgischen Görzke seither Mitglied der Kooperation, nachdem man zuvor mit der Einkaufsgesellschaft Freier Reifenfachhändler (EFR) verbunden war. RTB-Geschäftsführer Julius Lange hatte bereits zu Beginn des Vorjahres den RTC-Standort in Bad Belzig (zuvor Reifen Schulz) übernommen und war mit diesem daher schon als RTC-Partner aktiv, nun folgt der zweite Standort. „Mit dem Eintritt der Firma RTB Lange GmbH haben wir einen modern geführten Partner gewinnen können“, betont RTC-Geschäftsführer Dirk Burmeister. Neben dem Geschäftsbereich Reifen ist RTB Lange auch im Bus- und Taxigewerbe tätig und baut damit seine Position als vielseitig aufgestellter Mobilitätsdienstleister weiter aus.