Umsatzplus trotz Absatzrückgang: MAK zieht positive Bilanz 2025
Der italienische Räderspezialist MAK blickt auf das erfolgreichste Geschäftsjahr seiner Geschichte zurück. Wie Geschäftsführer Guglielmo Bertolinelli im Interview mit unserem Schwesterverlag PneusNews bestätigt, schloss das Unternehmen das Jahr 2025 mit einem Rekordumsatz von knapp 65 Millionen Euro ab. Trotz eines leichten Rückgangs der absoluten Absatzzahlen bei den Rädern konnte der Umsatz durch einen Produktmix – insbesondere bei großformatigen Designrädern zwischen 19 und 23 Zoll – gesteigert werden.
