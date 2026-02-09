Dimensionen-Update: Brock Alloy Wheels baut RC36-Serie aus

Brock Alloy Wheels stellt sein RC36-Rad-Sortiment deutlich breiter auf. Neben den bisherigen 19- und 20-Zoll-Ausführungen wird das RC-Design jetzt um die Größen 16, 17 und 18 Zoll erweitert.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen