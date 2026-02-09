https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/RC-Design-RC36.jpg 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-02-09 10:28:192026-02-09 10:28:19Dimensionen-Update: Brock Alloy Wheels baut RC36-Serie aus
Dimensionen-Update: Brock Alloy Wheels baut RC36-Serie aus
Brock Alloy Wheels stellt sein RC36-Rad-Sortiment deutlich breiter auf. Neben den bisherigen 19- und 20-Zoll-Ausführungen wird das RC-Design jetzt um die Größen 16, 17 und 18 Zoll erweitert.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!