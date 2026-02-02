Euromaster wird Systempartner des Spediteursverbundes ELVIS

Euromaster ist jetzt Partner des Europäischen Ladungsverbunds Internationaler Spediteure (ELVIS). Damit erhält die Michelin-Tochter Zugang zu mehr als 250 mittelständischen Unternehmen der Transportbranche mit rund 350 Standorten in Europa, die in der ELVIS AG organisiert sind. „Die neu geschlossene Partnerschaft bietet allen Unternehmen, die sich ELVIS angeschlossen haben, zahlreiche Vorteile“, erklärt dazu Tobias Neumüller, bei Euromaster als Bereichsleiter Heavy für die Märkte Deutschland und Österreich verantwortlich. „Euromaster ist Europas größte Werkstattkette und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Heavy-Bereich. Wir sind nicht nur ein ausgewiesener Reifenexperte, sondern bieten mit unserer One Stop Solution auch sämtliche Serviceleistungen aus einer Hand.“

