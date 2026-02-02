https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Janne-Ruhanen-von-Nokian-Tyres-mittig-begruesst-die-AZuR-Reisegruppe-in-Finnland-zum-Austausch-in-Sachen-Runderneuerung.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-02 11:31:052026-02-02 11:31:05AZuR-Abordnung diskutiert Runderneuerungsthemen bei Nokian Tyres
AZuR-Abordnung diskutiert Runderneuerungsthemen bei Nokian Tyres
Die Reifenrunderneuerung ist für die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) eine Schlüsseltechnologie, um das Thema Reifenrecycling „ganzheitlich und nachhaltig voranzubringen“; bevor weitere Recyclingpfade zum Einsatz kommen, steht die Runderneuerung im Fokus der Kreislaufwirtschaft. Kürzlich waren nun einige AZuR-Vertreter bei Nokian Tyres in Finnland zu Gast, einem Markt, auf dem der Anteil runderneuerter Reifen bei bis zu 50 Prozent liegt, während er in Deutschland mittlerweile bei unter 20 Prozent angekommen ist.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!