Nachschlagewerk für Individualisten: Startschuss für den Premio-Tuning-Katalog
Die 27. Auflage des Premio-Tuning-Katalogs ist da. Auf 300 Seiten zeigt das Nachschlagewerk, was die Szene bewegt, welche Produkte und Styles gerade angesagt sind und wie Fahrzeugveredelung heute aussieht. „Der neue Katalog ist damit längst mehr als eine Produktsammlung – er ist Ideengeber, Trendradar und Guide für alle, die ihr Auto zu einem persönlichen Statement machen wollen“, heißt es aus dem Unternehmen.
