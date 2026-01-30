Expansionskurs im Schnee: Linglong lädt europäische Händler ins Thomatal

Wir sind gekommen, um zu bleiben: Dies war schon der Tenor der Verantwortlichen der chinesischen Reifenmarke Linglong Tire auf einem Event des Hamburger Reifengroßhändlers BaRo im vergangenen Jahr. Dieses Statement wollte Shandong Linglong, der Hersteller der Marke, jetzt mit seinem ersten Kundenevent in Österreich untermauern. Rund 35 europäische Reifenhändler hatte das Unternehmen zur „Winter Experience 2026“ eingeladen. Auf die sportlichen Toyota-GR-Yaris- und Supra-Modelle waren die Linglong-Sport-Master-Winterreifen aufgezogen. Es sind die im Sommer 2025 umbenannten „Grip Master Winter“-Reifen, die auf der Tire Cologne 2024 gelauncht wurden. Mit ihnen ging es sieben Stunden rund im Winterfahrpark Stegergut im Thomatal. Diften als gebe es kein Morgen, war Thema des Tages. Neben jeder Menge Fahrspaß hielt der Reifenhersteller für seine Kunden auch viele Informationen bereit. Erwähnt wurde etwa, dass es demnächst einen Sport Master 2 geben soll, der Pneu sei bereits in Entwicklung. Zudem sei auch die Einführung eines und Ganzjahresreifens im Van-Segment in Vorbereitung. Mehr zu dem Event und die neuesten Entwicklungen erfahren Sie demnächst hier auf reifenpresse.de oder aber in der Februar-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG.