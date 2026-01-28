https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Ronal-fuehrt-seine-mehrteilige-Felge-RR10-Racing-nun-auch-in-einer-16-Zoll-Variante-ein.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-28 11:24:352026-01-28 11:24:35Ronal führt seinen neuen Mehrteiler RR10 Racing jetzt auch in 16 Zoll ein
Ronal führt seinen neuen Mehrteiler RR10 Racing jetzt auch in 16 Zoll ein
Vor zwei Jahre hatte Ronal seine mehrteilige Felge RR10 Racing auf der Tire Cologne präsentiert, die dann seit gut einem Jahr auch im Aftermarket-Sortiment des Räderherstellers verfügbar ist. Nun setzt das in der Schweiz beheimatete Unternehmen seine Ankündigung von Anfang 2025 um, das Motorsportrad RR10 Racing auch in einer 16-Zoll-Variante einzuführen; die Dimension 7,5×16 Zoll sei ab sofort verfügbar. Mit der Einführung reagiere Ronal auch „auf die hohe Nachfrage aus Handel und Szene“, heißt es dazu in einer Mitteilung.
