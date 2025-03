Ronal bringt zweiteiliges Rad RR10 Racing auf den Markt – ZV-Optik möglich

Nachdem Ronal im vergangenen Juni auf der Tire Cologne seine neue mehrteilige Felge RR10 Racing präsentiert hat, ist das Design ab jetzt im Aftermarket-Sortiment verfügbar. Mit dem Rad – in Anlehnung an das Racingdesign von Ronal R10 Turbo aus den 1980er-Jahren entwickelt – will die Ronal Group ein Produkt auf den Markt bringen, das „die goldenen Zeiten von damals wieder aufleben lässt“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Für ein Plus an Motorsport-Feeling kann das Design RR10 Racing sogar optional mit einem Nabendeckel in Zentralverschlussoptik ausgestattet werden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen