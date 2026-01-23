Vom Wald auf den Asphalt: Nokian Tyres baut Reifen aus Birkenrinde

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/NokianTyresBetulaconcepttire04.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-01-23 09:58:432026-01-23 09:59:47Vom Wald auf den Asphalt: Nokian Tyres baut Reifen aus Birkenrinde
Der finnische Reifenhersteller Nokian Tyres treibt die Transformation zu nachhaltigen Materialien voran. Mit dem neuen Konzeptreifen Betula stellt das Unternehmen eine Weltneuheit vor: Erstmals kommt ein aus Birkenrinde gewonnener Rohstoff in der Laufflächenmischung zum Einsatz. Das Material wurde vom schwedischen Unternehmen Reselo entwickelt. Es nutzt Restprodukte der Zellstoff-, Papier- und Sperrholzindustrie und macht den Reifen…
