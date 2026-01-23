https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Mit-der-neuen-Lenkradwaage-von-Haweka-koennen-Werkstaetten-nicht-exakt-geradestehende-Lenkraedern-als-einem-haeufigen-Reklamationsgrund-beikommen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-23 13:49:492026-01-21 13:54:09Haweka geht Reklamationsgrund nach Achsvermessung mit neuer Lenkradwaage an
Haweka geht Reklamationsgrund nach Achsvermessung mit neuer Lenkradwaage an
Die Achsvermessung ist ein zentrales Leistungsfeld im Reifen- und Fahrwerksservice und zugleich ein sensibler Bereich, wenn es um Kundenzufriedenheit geht. Denn selbst bei korrekt eingestellten Achswerten kann ein Detail den Gesamteindruck erheblich trüben: ein nicht exakt geradestehendes Lenkrad. Genau an dieser Schnittstelle setzt Haweka mit seiner neuen elektronischen Lenkradwaage an.
