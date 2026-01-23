Haweka geht Reklamationsgrund nach Achsvermessung mit neuer Lenkradwaage an

Mit der neuen Lenkradwaage von Haweka können Werkstätten einem häufigen Reklamationsgrund nach Achsvermessungen beikommen: ein nicht exakt geradestehendes Lenkrad (Bild: Haweka)

Die Achsvermessung ist ein zentrales Leistungsfeld im Reifen- und Fahrwerksservice und zugleich ein sensibler Bereich, wenn es um Kundenzufriedenheit geht. Denn selbst bei korrekt eingestellten Achswerten kann ein Detail den Gesamteindruck erheblich trüben: ein nicht exakt geradestehendes Lenkrad. Genau an dieser Schnittstelle setzt Haweka mit seiner neuen elektronischen Lenkradwaage an.

