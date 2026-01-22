https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/AEZ-Tokio.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-01-22 10:27:242026-01-21 15:35:26Nortador S.L. aus Malaga vertreibt Alcar-Produkte in Spanien
Nortador S.L. aus Malaga vertreibt Alcar-Produkte in Spanien
Die Alcar-Gruppe gibt bekannt, dass die Grupo Nortador S.L. mit Geschäftsführer Jonas Kantola nun der neue Importeur für Spanien ist. Das Unternehmen mit Sitz in Malaga wird den Vertrieb der gesamten Alcar-Produktpalette übernehmen, darunter Leichtmetallräder, Stahlräder und RDKS. Der Schwerpunkt bei RDKS liegt ausschließlich auf Produkten der Marke Cub.
