Ascenso präsentiert auf der LAMMA eine neue App für britische Kunden

Ascenso Tyres, die Off-Highway-Reifenmarke der Mahansaria Group, war gemeinsam mit ihrem Vertriebspartner Bush Tyres aus Großbritannien auf der LAMMA 2026 vertreten. Die führende britische Landtechnikmesse fand Mitte Januar in Birmingham statt. Ascenso präsentiert hier nicht nur sein breites Sortiment an Landwirtschaftsreifen, sondern führte eine speziell für britische Kunden entwickelte App ein. Die „Ascenso Tyres UK App“ wurde entwickelt, um Kunden sofortigen Zugriff auf Produktinformationen, technischen Kundendienst und Servicetools zu ermöglichen. Eine globale Ausführung dieser App ist laut Unternehmensangaben Mitte bis Ende 2026 geplant.