Banner Batterien startet mit Großaufträgen für 195 Millionen Euro ins neue Jahr

Zum Jahresauftakt kann die Banner Group „eine außergewöhnlich positive Auftragslage verzeichnen“. So habe man jüngst mit zwei neu abgeschlossenen Dreijahresverträgen die Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern aus der Automobilindustrie weiter vertiefen können. Die Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 195 Millionen Euro sicherten die Auslastung der Produktionskapazitäten für die Jahre 2026 bis 2028 und festigten die Position des österreichischen Produzenten als verlässlicher Anbieter von Batterielösungen für verschiedene Antriebskonzepte, wie es dazu aus Linz vom Sitz des Unternehmens heißt. „Gerade zum Jahresstart sind Aufträge dieser Größe ein starkes Signal – sowohl nach innen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch nach außen in den Markt“, betont dazu Werner Töpfl, CEO der Banner GmbH. „Sie zeigen, dass unsere Strategie und unsere konsequente Qualitätsorientierung richtig sind.“

