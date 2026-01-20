Bund setzt neue E-Auto-Förderung auf – Auch Firmen und Dienstwagenfahrer profitieren

Die Bundesregierung will die Anschaffung und den Betrieb von E-Autos erneut fördern und stellt dafür drei Milliarden Euro bereit. Einem neuen Förderprogramm zufolge, für das die Bundesregierung nun die Eckpunkte veröffentlicht hat, können rückwirkend zum 1. Januar Kauf- bzw. Leasingprämien von bis zu 6.000 Euro pro Fahrzeug beantragt werden, und zwar in Abhängigkeit zum Einkommen und Familienstand des Antragstellers sowie zum Fahrzeugtyp. Außerdem gilt die Befreiung von der Kfz-Steuer für E-Autos nun bis Ende 2035.

