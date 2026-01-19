Gummibereifung (und AMZ) mit neuem Chefredakteur

Als die Gummibereifung Ende 2024 ihr 100-Jähriges feierte, ist Martin Schachtner als deren neuer Chefredakteur vorgestellt worden in Nachfolge des dann in den Ruhestand gewechselten Olaf Tewes. Nur rund ein Jahr später hat es bei dem zur Schlüterschen Verlagsgesellschaft (Hannover) zählenden Titel wieder einen Wechsel in dieser Position gegeben: Zum Jahresbeginn hat Gerhard Maier die Chefredaktion dort sowie zugleich noch bei der ebenfalls zu den Hannoveranern zählenden AMZ (Aftermarketzeitschift) übernommen. Dies offenbar zusätzlich zu derselben Funktion noch bei anderen Medien der Schlüterschen aus dem Industrie- und Baubereich, die unter Namen wie beispielsweise Blech oder AddMag erscheinen. Mit diesem Schritt will die Verlagsgesellschaft eigenen Worten zufolge die inhaltliche Verzahnung ihrer Fachmedien stärken, wodurch dank flacherer Hierarchien und einer engeren, übergreifenden Zusammenarbeit der Wissensaustausch innerhalb der Redaktion gefördert, eine effizientere Abstimmung von Themen/Formaten ermöglicht sowie letztlich „redaktionelle Kompetenzen gezielt gebündelt und insbesondere die Entwicklung digitaler Angebote (…) strukturell vorangetrieben“ würden, heißt es.