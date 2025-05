Tuna ist neuer Vertriebs- und Marketingdirektor bei Petlas

Die Petlas Tire Corporation hat Okyanus Tuna zum Direktor für internationalen Vertrieb und Marketing ernannt. In dieser Funktion ist er bei dem türkischen Reifenhersteller demzufolge verantwortlich für die Entwicklung der Vertriebsstrategie der Marke in einem breiten europäischen Raum darunter Deutschland, Österreich, die Niederlande, Belgien, Frankreich, die Schweiz, Luxemburg, Rumänien, Slowenien, Kroatien, Griechenland, Bulgarien, Ungarn, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Albanien, Kosovo sowie Nordmazedonien. Dies vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen eigenen Worten zufolge seine Investitionen in Kontinentaleuropa verstärkt – nicht zuletzt über den Ausbau lokaler Partnerschaften, eine höhere Marktdurchdringung seiner Produkte und die Stärkung der Servicestruktur in etablierten und aufstrebenden Märkten.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen