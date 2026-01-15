Jubiläum mit Herz: Reifenhändler Jörg Leskien spendet 11.500 Euro an Kinderkrankenhaus

Ein besonderes Firmenjubiläum der Jörg Leskien GmbH führte zu einer hohen Spende für die Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt. Am 15. Januar wurden 11.500 Euro an das Kinderkrankenhaus auf der Bult übergeben. Der Grundstein für diese Summe wurde bereits am 12. Dezember 2025 gelegt. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des Reifenhändlers wurde statt klassischer Geschenke um Spenden für den guten Zweck gebeten. Zusätzlich stockte Jörg Leskien den Betrag privat um weitere 2.000 Euro auf, um einer Privatperson in einer akuten Notlage zu helfen. „Diese Unterstützung ging direkt an eine Frau, die durch eine Naturkatastrophe sowohl ihren Ehemann als auch ihre geschäftliche Existenz verloren hat“, so der Unternehmer.