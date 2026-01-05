SRI: Satoru Yamamoto übergibt Konzernverantwortung an Yasuaki Kuniyasu

Sumitomo Rubber Industries (SRI) bekommt einen neuen Representative Director, President und Chief Executive Officer (CEO). Wie der japanische Reifenhersteller, der in Europa seit dem Jahreswechsel als Dunlop Tyre Europe auftritt, vor wenigen Tagen mitgeteilt hat, soll Yasuaki Kuniyasu die Position an der Spitze des Unternehmens direkt im Nachgang zur Hauptversammlung am 26. März und der dort entsprechend vorgesehenen Wahl übernehmen. Der Wechsel findet damit parallel zur Einführung der neuen Managementstruktur bei SRI statt. Aktuell ist der 56-jährige Kuniyasu, der seit 1992 für SRI tätig ist, Director und Senior Executive Officer des Herstellers. Satoru Yamamoto (68), seit 2019 als Representative Director, President und CEO in der Verantwortung, soll nach der Hauptversammlung als Representative Director und Mitglied im Board of Directors für Sumitomo Rubber Industries tätig sein.