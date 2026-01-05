Reifen Lorenz unterstützt lokales Sozialprojekt mit 3.000-Euro-Spende

Die Stadt Lauf an der Pegnitz konnte sich kurz vor Weihnachten über eine Spende von Reifen Lorenz freuen. Die 3.000 Euro sollen zugunsten des Sozialprojekts „Laufer Kinderfonds“ gehen. Im Rathaus überreichte Geschäftsführer Maximilian Lorenz den symbolischen Spendenscheck an Thomas Lang. „Sie sind Wiederholungstäter im allerbesten Sinne“, betonte der Bürgermeister anlässlich der Spendenübergabe und hob außerdem „das verlässliche soziale Engagement“ des Reifen- und Autoservicebetriebs hervor. Der Filialist mit Hauptsitz in der mittelfränkischen Stadt unterstützt seit vielen Jahren regelmäßig wohltätige Initiativen vor Ort, darunter auch das traditionelle Weihnachtshilfswerk. Durch die aktuelle Spende erhalten beispielsweise alle Vorschulgruppen der in Lauf ansässigen Kindergärten und jede der Grundschulklassen der Laufer Schulen die Gelegenheit, das Industriemuseum Lauf einmal pro Jahr kostenlos zu besuchen und dabei das Angebot der Museumspädagogik kostenfrei in Anspruch zu nehmen. Besonders erwähnenswert ist, dass der Laufer Kinderfonds einkommensschwachen Familien einen finanziellen Zuschuss ermöglicht.