Linglong will US-Behörden von Importverbot abbringen – „Vorwürfe sind viele Jahre alt“

Aus Sicht von Shandong Linglong ist die Entscheidung der US-Behörden, Reifen aus dem Werk des Herstellers in Serbien mit einem Einfuhrverbot zu belegen, „nicht nachvollziehbar, und man wird alles tun, um die Behörden entsprechend zu überzeugen“ (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG hat Linglong Germany nun das vergangene Woche durch die US-amerikanische Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP erlassene Importverbot gegen Reifen des Herstellers aus dessen Werk in Serbien kommentiert. „Diese Entscheidung“, heißt es darin, sei „für Linglong in keiner Weise nachvollziehbar. Die genannten Vorwürfe sind viele Jahre alt und beziehen sich nachweislich auf Subunternehmer – nicht auf Linglong“, betont der aus China stammende Hersteller und verweist außerdem darauf, dass sich die Entscheidung „dabei auf Importe in den US-Markt beschränkt“, nicht aber auf das Geschäft hier in Europa.

