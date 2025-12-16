„Wir sind eine große Familie“ – Jörg Leskien feiert 15-jähriges Bestehen

Rund 200 Mitarbeiter sowie deren Partner feierten kürzlich das 15-jährige Bestehen der Jörg Leskien GmbH, die heute zehn Premio-Standorte in Norddeutschland mit Hauptsitz in Isernhagen bei Hannover betreibt (Bild: Premio Leskien)

Unter dem Motto „Wir sind eine große Familie“ feierte die Jörg Leskien GmbH kürzlich ihr 15-jähriges Bestehen – mit einer stimmungsvollen Jubiläumsparty, rund 200 Gästen und einem besonderen Dank an das gesamte Team. Für beste Unterhaltung sorgte Comedian Matze Knop, der mit seinem Auftritt für viele Lacher und ausgelassene Stimmung sorgte.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert