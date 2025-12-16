https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Rund-200-Mitarbeiter-sowie-deren-Partner-feierten-kuerzlich-das-15-jaehrige-Bestehen-der-Joerg-Leskien-GmbH-die-heute-zehn-Premio-Standorte-in-Norddeutschland-betreibt.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-12-16 11:55:562025-12-16 11:55:56„Wir sind eine große Familie“ – Jörg Leskien feiert 15-jähriges Bestehen
„Wir sind eine große Familie“ – Jörg Leskien feiert 15-jähriges Bestehen
Unter dem Motto „Wir sind eine große Familie“ feierte die Jörg Leskien GmbH kürzlich ihr 15-jähriges Bestehen – mit einer stimmungsvollen Jubiläumsparty, rund 200 Gästen und einem besonderen Dank an das gesamte Team. Für beste Unterhaltung sorgte Comedian Matze Knop, der mit seinem Auftritt für viele Lacher und ausgelassene Stimmung sorgte.
