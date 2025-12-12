Brabus präsentiert erstmals zwei Bentley-Masterpiece-Supercars

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Brabus-900-Bentley.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-12 08:21:472025-12-11 12:03:00Brabus präsentiert erstmals zwei Bentley-Masterpiece-Supercars
Mit dem neuen Brabus 900 Superblack Coupé und dem offenen Brabus 900 präsentiert das Bottroper Unternehmen erstmals in seiner fast fünf Jahrzehnte umfassenden Unternehmensgeschichte zwei exklusive Masterpiece-Supercars auf Basis der aktuellen Bentley Continental GT Speed und GTC Speed Modelle. Der Preis der Fahrzeuge 582.148 und 641.172 Euro.
