https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/BBS-Motorsport_Goldene-Felge_Foto-BBS-Motorsport.webp 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-12 12:52:312025-12-12 13:04:44BBS Motorsport und 24h Nürburgring: Die Dreijahres-Ehe für mehr Action
BBS Motorsport und 24h Nürburgring: Die Dreijahres-Ehe für mehr Action
BBS Motorsport und die ADAC Ravenol 24h Nürburgring werden künftig eng zusammenarbeiten: Die Partnerschaft wurde zunächst für drei Jahre geschlossen, in denen das Engagement des Räderspezialisten aus Haslach im Kinzigtal auf der Nürburgring-Nordschleife ausgebaut wird. Im Mittelpunkt stehen dabei eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Bewegtbildproduktion mit Onboard-Kameras sowie eine prominente Präsenz des Unternehmens in der Boxengasse.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!