Euroton und Rapid Group treten Temot Purchasing Community bei

Euroton aus Slowenien sowie die Rapid Group aus England sind ab dem 1. Januar 2026 neue Mitglieder der Temot Purchase Community (TPC). Die Gründungsmitglieder der Aktieselskabet Carl Christensen (CAC) aus Dänemark und der Select AG (Deutschland) sowie die Mitglieder Iaponiki SA (Griechenland) und Delmax (Serbien) begrüßen die Neuzugänge und bündeln jetzt laut Unternehmensangaben ein TPC-Umsatzpotenzial von 1,2 Milliarden Euro pro Jahr.

