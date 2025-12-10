Superior Industries schließt Übernahme durch Investoren ab – CEO wird ausgewechselt

Superior Industries

Angekündigt wurde die Übernahme von Superior Industries International durch eine Gruppe seiner Term-Loan-Investoren bereits im September 2025, jetzt wurde der erfolgreiche Abschluss gemeldet. Zudem gibt es einen neuen CEO.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert