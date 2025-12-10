Superior Industries schließt Übernahme durch Investoren ab – CEO wird ausgewechselt

Angekündigt wurde die Übernahme von Superior Industries International durch eine Gruppe seiner Term-Loan-Investoren bereits im September 2025, jetzt wurde der erfolgreiche Abschluss gemeldet. Zudem gibt es einen neuen CEO.

