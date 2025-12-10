https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Superior-Industries.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-10 18:14:042025-12-10 18:16:49Superior Industries schließt Übernahme durch Investoren ab – CEO wird ausgewechselt
Superior Industries schließt Übernahme durch Investoren ab – CEO wird ausgewechselt
Angekündigt wurde die Übernahme von Superior Industries International durch eine Gruppe seiner Term-Loan-Investoren bereits im September 2025, jetzt wurde der erfolgreiche Abschluss gemeldet. Zudem gibt es einen neuen CEO.
