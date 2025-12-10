DAT übernimmt „einzigartiges“ Wissensportal Repair-pedia

Die Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) übernimmt zum 1. Januar das bekannte Reparatur- und Wissensportal Repair-pedia.eu von der Repair-pedia AG, Bremen. Das bisherige Angebot des Portals soll in vollem Umfang erhalten bleiben und von der DAT künftig gezielt weiterentwickelt werden, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Umstellung der Kunden aus Österreich und der Schweiz soll unterdessen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, für sie bleibe mit dem Jahreswechsel zunächst alles beim Alten. Repair-pedia gilt im Markt als „ein einzigartiges Onlineportal für Kfz-Profis, das praxisbewährtes Wissen aus der Werkstatt mit technischen Informationen führender Anbieter verbindet“, erklärt der Datendienstleister DAT seine Entscheidung. Seit dessen Gründung 2016 ist das Portal Repair-pedia auf mehr als 13 Millionen auffindbare Suchergebnisse gewachsen. Das Portal enthält Anleitungen und Dokumentationen zahlreicher Fahrzeughersteller, Importeure und weiterer Branchenpartner – und „ist damit eine der umfangreichsten Wissensquellen für Pkw- und Nutzfahrzeugreparaturen im deutschsprachigen Raum“. Mit der Übernahme verfolgt die DAT das Ziel, Repair-pedia zu einer zentralen Wissensplattform für Service und Instandsetzung für alle Reparaturarten, von der Wartung über die Elektromobilität bis zur Karosserie-Instandsetzung auszubauen.