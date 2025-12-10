Spitzentrio steht fest: Das sind die Deutschen Meister im Reifenhandwerk 2025

Max Sloot Deutscher Meister des Reifenhandwerks

Jedes Jahr messen sich Absolventinnen und Absolventen der Berufsausbildungen in 130 Gewerken des Handwerks, um den Bundessieg im Berufswettbewerb „Deutsche Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills“ zu erringen. Bei der Ehrung der 292 Besten aus mehr als 3.000 Nachwuchsgesellinnen und -gesellen aller Gewerke, die an der diesjährigen Handwerksmeisterschaft teilgenommen haben, wurde Max Sloot am 5. Dezember in Frankfurt/Main als Deutscher Meister im Reifenhandwerk ausgezeichnet. Und auch zwei weitere Gesellen wurden ausgezeichnet.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert