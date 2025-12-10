https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Max-Sloot-Deutscher-Meister-des-Reifenhandwerks.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-10 10:41:262025-12-10 10:44:30Spitzentrio steht fest: Das sind die Deutschen Meister im Reifenhandwerk 2025
Spitzentrio steht fest: Das sind die Deutschen Meister im Reifenhandwerk 2025
Jedes Jahr messen sich Absolventinnen und Absolventen der Berufsausbildungen in 130 Gewerken des Handwerks, um den Bundessieg im Berufswettbewerb „Deutsche Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills“ zu erringen. Bei der Ehrung der 292 Besten aus mehr als 3.000 Nachwuchsgesellinnen und -gesellen aller Gewerke, die an der diesjährigen Handwerksmeisterschaft teilgenommen haben, wurde Max Sloot am 5. Dezember in Frankfurt/Main als Deutscher Meister im Reifenhandwerk ausgezeichnet. Und auch zwei weitere Gesellen wurden ausgezeichnet.
