Naturkautschuk: Yokohama forscht mit internationalen Partnern an Laubabfallkrankheiten
Die Yokohama Rubber Co., Ltd. ist seit 2020 Kooperationspartner eines internationalen Forschungsprojekts, welches sich mit der Prävention und Kontrolle von Laubfallkrankheiten an Kautschukbäumen beschäftigt. Gerade wurden bei einem gemeinsamen Koordinierungsausschuss in Indonesien Ergebnisse bekannt gegeben.
