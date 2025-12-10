Maxion erhält ISO-9001-Zertifizierung für neues Aluminiumräder-Werk in Manisa

Maxion Werk in der Tuerkei wurde gerade zertifiziert

Maxion Wheels meldet, dass das neue Werk für geschmiedete Aluminiumräder in Manisa die ISO-9001-Prüfung durch das Bureau Veritas erfolgreich ohne jegliche Abweichung bestanden hat. Damit ist es nun offiziell für sein Qualitätsmanagementsystem zertifiziert. „Diese Zertifizierung unterstreicht unser Engagement, Qualität in jedes Produkt und jeden Prozess zu integrieren. Es ist auch ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, geschmiedete Aluminium-Lkw-Räder auf den Markt zu bringen – ein Produkt, dem OEMs und Flotten Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistung vertrauen können, unterstützt durch jahrzehntelange Expertise“, heißt es dazu aus dem Unternehmen.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert