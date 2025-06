PS Days sorgen für Adrenalin pur auf dem Messegelände in Hannover

Mehr als 47.000 Menschen kamen am vergangenen Wochenende zu den PS Days nach Hannover. Sie bestaunten hunderte getunte Privatfahrzeuge, neueste Tuninginnovationen und Liveshows. Laut den Messeveranstaltern seien mehr als 100.000 Menschen zudem durch die stundenlangen Liveübertragungen von bekannten Influencern wie etwa Montana Black digital dabei gewesen. „Die PS Days sind das Festival, das alle lieben. Die Szene, die Familien und Motorsportbegeisterte. Die Atmosphäre, der Zuspruch und die Vielfalt, die hier in diesem Jahr zusammenkommen ist, ist beeindruckend“, sagt Projektleiter Guido Mack.

Link to: Ü60-Szene der Oldtimerfahrer lässt Werkstattkassen klingeln – heikles Thema Teileversorgung Link to: Ü60-Szene der Oldtimerfahrer lässt Werkstattkassen klingeln – heikles Thema Teileversorgung

Link to: One Network: 150 Franchisepartner von Euromaster tagen in Hannover und Nördlingen Link to: One Network: 150 Franchisepartner von Euromaster tagen in Hannover und Nördlingen