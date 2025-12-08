Maßgeschneiderte 22-Zoll-Räder: Spofec optimiert den Rolls-Royce Ghost

Der Rolls-Royce Black Badge Ghost Series II gehört zu den exklusivsten Limousinen auf dem Markt. Spofec will jetzt beweisen, dass auch solch ein nobles Fahrzeug noch aufregender gestaltet werden kann und entwickelte ein Bodystyling-Kit. Dazu gehören auch maßgeschneiderte 22-Zoll- Kingsize-Räder von Spofec, die in Kooperation mit dem amerikanischen Felgenhersteller Vossen entwickelt wurden. Eine Tieferlegung um etwa 35 Millimeter rundet das Optikpaket ab und optimiere das Handling.