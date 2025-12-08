https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Tianli-Agritechnica-Road-King-Online.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-08 11:03:122025-12-05 09:26:52VF-Lücke geschlossen: Tianli bringt den Anhängerreifen Trailer King auf den Markt
VF-Lücke geschlossen: Tianli bringt den Anhängerreifen Trailer King auf den Markt
Tianli, eine Marke von ZC Rubber, die sich auf Landwirtschafts- und OTR-Reifen spezialisiert hat, präsentierte auf der Agritechnica ihre neuen Produkte. Seit Juni 2024 vermarktet Otto Just die Marke exklusiv in Deutschland, Österreich, Dänemark und Luxemburg. Wir trafen Norbert Warnke, Head of Sales Agriculture bei Otto Just und Mark Turner, European Agriculture Tyre Sales Director Tianli, auf dem Messestand.
