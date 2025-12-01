Driver setzt auf den „gezielten Ausbau des Partnernetzes“

Reifenhändler und Kfz-Werkstätten stehen heute vor vielfältigen Aufgaben – von neuen Fahrzeugtechnologien über Investitionen in moderne Werkstattausstattung bis hin zu digitalen Prozessen. „Umso wertvoller ist ein Kooperationspartner, der praxisnahe Unterstützung bietet und die unternehmerische Freiheit der Betriebe respektiert“, ist man bei Driver überzeugt – und setzt genau hier an: Driver will „die Vorteile eines starken Netzwerks bei voller Eigenständigkeit“ bieten.

