Maserati Mistral 4000 ist schönstes Classic Car der Essen Motor Show

Ein Maserati Mistral 4000 ist das schönste klassische Fahrzeug der Essen Motor Show 2025 – so entschied eine international besetzte Jury beim Concours d’Élégance im Classic & Prestige Salon in den Hallen 1 und 2. Der italienische Sportwagen von 1968 wurde vollständig restauriert und begeistert vor allem durch seine elegante, ungewöhnliche Karosserie aus der Hand des renommierten Designers Pietro Frua. Das außergewöhnliche Fahrzeug erwartet die Besucher in Halle 1 am Stand des Oldtimer-Restaurationsspezialisten Feierabend. Für 240.000 Euro steht der Mistral dort zum Verkauf. Die Essen Motor Show läuft noch bis zum 7. Dezember in der Messe Essen. Rund 500 Aussteller aus 23 Ländern bringen PS-Emotionen ins Ruhrgebiet und präsentieren alles rund um Performance und Racing, Tuning und Lifestyle, Motorsport und Classic Cars.