Vipal gewinnt mit seinem Laufstreifen VT570 Award für Reifenrunderneuerung

,
Fabricio P. Nedeff, Commercial Manager EMEA bei Vipal Rubber, nahm den Automotive-Award von Marketingmanagerin Sara Duarte Silva entgegen (Bild: Automotive)

Vipal Rubber hat mit seinem Anfang des Jahres vorgestellten Profil VT570 für die Kaltrunderneuerung von Reifen im gemischten On-/Offroadeinsatz nun den Award als bestes Produkt des Jahres in der Kategorie Reifenrunderneuerung des portugiesischen Automobilmagazins Automotive gewonnen. Der speziell für die Anforderungen des EMEA-Marktes (Europa, Naher Osten und Afrika) entwickelte Laufstreifen zeichne sich „durch ein laufrichtungsgebundenes Design aus, das hervorragende Traktionsleistung im gemischten Einsatz“ biete; es eignet sich „ideal für Fahrzeuge, die sowohl auf befestigten Straßen als auch auf unebenem Gelände eingesetzt werden, beispielsweise für Bautransporte, in der Abfallwirtschaft und Fahrzeuge für landwirtschaftliche Aktivitäten“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert