Vipal gewinnt mit seinem Laufstreifen VT570 Award für Reifenrunderneuerung

Vipal Rubber hat mit seinem Anfang des Jahres vorgestellten Profil VT570 für die Kaltrunderneuerung von Reifen im gemischten On-/Offroadeinsatz nun den Award als bestes Produkt des Jahres in der Kategorie Reifenrunderneuerung des portugiesischen Automobilmagazins Automotive gewonnen. Der speziell für die Anforderungen des EMEA-Marktes (Europa, Naher Osten und Afrika) entwickelte Laufstreifen zeichne sich „durch ein laufrichtungsgebundenes Design aus, das hervorragende Traktionsleistung im gemischten Einsatz“ biete; es eignet sich „ideal für Fahrzeuge, die sowohl auf befestigten Straßen als auch auf unebenem Gelände eingesetzt werden, beispielsweise für Bautransporte, in der Abfallwirtschaft und Fahrzeuge für landwirtschaftliche Aktivitäten“, heißt es dazu in einer Mitteilung.