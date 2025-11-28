Jenseits vom Reifenhandel: Bohnenkamps 360°-Performance als Erfolgsfaktor

Am 1. Juli 1950 von Friedel Bohnenkamp als Handelsunternehmen für Schrauben und kleine Fahrzeugbauteile gegründet, zählt Bohnenkamp SE 75 Jahre später zu den führenden Anbietern von Reifen und Rädern für den professionellen Einsatz in über 30 europäischen Ländern. Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeiter, macht einen Umsatz von über einer halben Milliarde Euro. Zu dem Handel (sprich Einkauf und Verkauf) kam im Laufe der vergangenen Jahre immer mehr Service für die Kunden des Unternehmens dazu. Und genau dieser Service zeichnet Bohnenkamp aus und hebt den Großhändler damit von anderen Handelsunternehmen in diesem Bereich ab. Bohnenkamp-Gesamtvertriebsleiter Thomas Pott spricht von der 360°-Performance für seine Fachhandelskunden: „Wir begleiten unsere Kunden über den ganzen Lebenszyklus eines Reifens – von der Kaufentscheidung bis zur umweltgerechten Altreifenverwertung.“

Im Kern dreht sich bei der 360°-Performance alles um Partnerschaft: Als Großhändler greift Bohnenkamp auf eine große Produktauswahl im Bereich Reifen und Räder (über 12.000 verschiedene Produkte von vier bis 54 Zoll), außergewöhnlich starke Serviceleistungen, ein großes Netzwerk sowie sehr große Lagerkapazitäten (europaweit mehr als 200.000 Quadratmeter) zurück. Allein in Osnabrück lagern permanent Artikel im Wert von über 70 Millionen Euro – Reifen, Felgen, Kompletträder, Schläuche und Fahrzeugteile. Jährlich würden es gerade im landwirtschaftlichen Bereich immer mehr verschieden Reifen werden. Thomas Pott: „Zum einen gibt es immer neue Profile, zum anderen fallen von den alten Reifen keine raus. Es sind noch so viele alte Maschinen auf dem Markt, dass wir in den letzten 20 Jahren fast noch keinen landwirtschaftlichen Reifen aus dem Programm genommen haben. Und auch die Maschinen, die heute auf den Markt kommen, werden wieder 30 bis 40 Jahre halten. Und dann gibt es noch die große Oldtimerszene, die Produkte braucht. Und als Vollsortimenter ist es unser Anspruch, eben für all diese Fahrzeuge auch eine Lösung anbieten zu können.“

Um Produktauswahl, Service, Lager und Logistik zu optimieren, wurde in den vergangenen Jahren erheblich investiert: So wurde etwa in der Zentrale in Osnabrück ein selbst entwickelter vollautomatischer Radmontageroboter installiert, der für die Montage eines perfekt rundlaufoptimierten und auf 0,01 bar Fülldruck genau eingestellten Rades lediglich 70 Sekunden benötigt. Pro Schicht lassen sich so über 300 Räder in unterschiedlichen Größen montieren. Neben der Tatsache, dass der Montageprozess ohne menschliche Eingriffe erfolgt, ist eine weitere Besonderheit, dass die Montage im Liegen erfolgt. „Dieses Verfahren ist deutlich schonender, da die Felgen weniger beansprucht und die Gefahr einer Beschädigung der Felgenschlüssel vermieden wird“, so Thomas Pott. Er ergänzt: „Neben der vollautomatischen Montagemaschine haben wir auch die Kapazitäten für alle anderen Räder im professionellen Einsatz deutlich ausgebaut und können inzwischen im Bereich Agrar, Erdbewegung, Industrie, Lkw und Landschaftspflege jeden Reifen auch als Komplettrad anbieten – egal ob 52 Zoll mit mehrteiliger Felge, ein aufgepresstes Rad für Gabelstapler oder ein Schubkarrenrad von acht Zoll. Wir vereinen alle Möglichkeiten hier am Standort Osnabrück, was einmalig in Deutschland ist und erhebliche Vorteile für unsere Kunden bedeutet.“ Marketingleiter Henrik Schmudde spricht von rund 1.000 Kompletträdern, die täglich in Osnabrück zusammengeführt und ausgeliefert werden.

Neben der Montage der Kompletträder betreibt Bohnenkamp auch eine Anlage zum Ausschäumen von Kompletträdern mit Polyurethan- bzw. PU-Schaum. Die PU-Füllungen bietet Bohnenkamp unter der Marke Coga Tirefill an. „Mit dieser Füllung wird der Reifen nicht so schnell beschädigt, und zudem kann die Tragfähigkeit durch die Füllung erhöht werden“, so Thomas Pott. Die unterschiedlichen Mischungen lassen sich in nahezu jeden schlauchlosen Reifen einbringen. Aber auch bei Rädern mit Schlauch ist der Einsatz möglich. Bei Schlauchreifen kommt ausschließlich das vollständig flüssige Coga Tirefill Premium zum Einsatz. Es enthält keine Feststoffe und verteilt sich so optimal im Reifenschlauch. Für alle Räder gilt, dass die Füllmenge immer exakt auf den gewünschten Fülldruck abgestimmt wird. So behält das Rad auch nach der Befüllung seine Federeigenschaften. Vom kleinen Schubkarrenrad bis zum EM-Reifen für den Baustelleneinsatz deckt Bohnenkamp das gesamte Größenspektrum ab.

Auch Räder, die sich bereits im Einsatz befinden, lassen sich nachträglich befüllen und so pannensicher machen. Aber nicht nur die Lagerkapazität (und damit die Verfügbarkeit) sowie eine vollumfängliche Radmontage gehören zu dem Service, den Bohnenkamp für die Kunden bereithält. Beim Serviceversprechen ist Thomas Pott schnell auch bei dem Thema Daten. „Produktdaten haben für uns eine große Relevanz. Jeder einzelne Reifen hat einen Datensatz von etwa 100 verschiedenen Informationen hinten dranhängen – vom Namen über Abrollumfang bis hin zur Stollenzahl. All diese Daten müssen bearbeitet und bereitgestellt werden. Das bedeutet, wir haben hier ein sehr großes System, welches alle Produktdaten bis auf das kleinste Detail vorhält und den Kunden zur Verfügung stellt. Wenn ein Kriterium bei der Neuanlage der Daten fehlt, legen wir das Produkt nicht an. Datenqualität ist bei uns eines der wichtigsten Punkte, da unsere Kunden sich darauf verlassen müssen“, so Thomas Pott. Insgesamt sind acht Mitarbeiter im Produktmanagement, welche die Daten einpflegen und überwachen. „Und eines kann ich sagen: Bei der Sorgfalt sind wir ganz penetrant hinterher. Die Teamleiterin in diesem Bereich ist eine gelernte Buchhalterin. Die guckt ganz genau hin und ruft uns alle immer wieder zur Ordnung – das kann wirklich anstrengend sein, ist aber unumgänglich und als Kompliment gemeint.“

Die in Osnabrück angelegten Daten versorgen nicht nur Kataloge und Tochtergesellschaften, sie können gegebenenfalls auch per Datenübertragung an den Kunden gesandt werden. Der wesentliche Kanal ist aber der Onlineshop. „Wir sprechen hier oft von einem Onlineserviceshop. Die Anforderungen, die wir an uns selbst haben: Jeder Service, den wir bieten, muss auch online dargestellt werden“, so Bohnenkamp-Marketingleiter Henrik Schmudde. Die Kunden könnten Produkte, Service und Bestand und den bestmöglichen Preis im Shop einsehen. „Aber natürlich greifen auch noch viele Kunden zum Hörer oder nutzen den Chat, wenn für sie noch ein Punkt nicht geklärt ist. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Wir wollen unsere Kunden an keiner Stelle allein lassen – egal, welchen Kanal sie bevorzugen“, so Henrik Schmudde, und Thomas Pott ergänzt: „Wir achten darauf, dass unser Personal sehr gut geschult ist. Dies ist für uns sehr wichtig.“

Aber nicht nur das Bohnenkamp-Personal ist gut geschult. Der Großhändler bietet selbst auch Schulungen an. Im hauseigenen Trainingscenter können Vertreter aus den Bereichen Reifenhandel, Landmaschinenhandel sowie Fahrzeughersteller zu sämtlichen Produktkategorien des Bohnenkamp-Sortimentes geschult werden. Insgesamt gibt es acht Schulungen im Jahr zu dem Thema Landwirtschaftsreifen und -räder sowie der Montage. Seit diesem Jahr ist auch eine weitere Schulung rund um den Reifeneinsatz im Bereich Erdbewegung neu im Programm. Das Ziel ist eine Schulung auf Augenhöhe, bei der die Inhalte von Profis für Profis vermittelt werden. Die Schulungen werden von Bohnenkamp-Mitarbeitern aber auch externen Profis abgehalten.

Selbst das Thema Logistik ist dem Servicegedanken untergeordnet. „Wir bieten unseren Kunden eine Day-to-Day-Belieferung. Wer bis 15 Uhr bestellt, bekommt die Ware in der Regel am nächsten Tag auf den Hof. Das funktioniert in 90 Prozent der Fälle. Spätestens seit Corona wissen wir alle, wie anfällig der zuverlässige Güterverkehr sein kann. Es kann schon mal vorkommen, dass sich eine Lieferung beim Spediteur verzögert oder der Verkehr auf der Straße Probleme bereitet. Daher garantieren wir keine Day-to-Day Lieferung, schaffen es aber in der Regel“, so Thomas Pott. „Dank unserer Bestellverfolgung können die Kunden jederzeit den aktuellen Versandstatus ihrer Waren abrufen. Anhand des voraussichtlichen Lieferzeitpunktes der Reifen, Räder oder Felgen können diese dann die tagesaktuellen Aufgaben und Arbeitsprozesse verlässlich planen.“

Und nach der Auslieferung der Produkte endet der Bohnenkamp-Service nicht. „Wir haben einen Aftersales-Service. Die Mitarbeiter in dem Team sind gut geschult und telefonisch oder aber auch persönlich vor Ort im Einsatz“, so Thomas Pott. Kommt es mal zu einem Reifenschaden – „was bei der Menge an verkauften Reifen auch mal vorkommt“ – seien die Mitarbeiter gut geschult, ob dies ein Herstellungs- oder ein Anwendungsfehler ist. „Das Gute daran, wir haben mit den meisten der Hersteller Agreements, dass auch wir bei Reklamationen handeln können und nicht lange Rücksprachen gehalten werden müssen“, so Thomas Pott. Die Reklamationen seien mittlerweile auch schon über den Onlineshop möglich. „Die Kunden müssen nur noch einige Pflichtfelder ausfüllen, und der Vorgang geht automatisch in die richtige Abteilung.“ In diesem Bereich arbeitet das Unternehmen derzeit noch an weiteren Neuerungen, um die Kunden noch besser zu bedienen.

Ein weiterer Service nach dem Kauf ist die gesetzeskonforme Entsorgung von Altreifen der Kunden. Mit Unterstützung des Reifenherstellers BKT wurde dieser im Jahr 2023 ins Leben gerufen. Über einen deutschlandweiten Service rücken zertifizierte Partner des Großhändlers aus und holen die Altreifen zum vereinbarten Termin ab – ein Anruf beim dreiköpfigen Altreifenteam in der Bohnenkamp-Zentrale genügt. Der Service, so Henrik Schmudde, umfasst jeden Schritt von der Auftragsannahme über die Abholung bis hin zur Rechnungserstellung. Neben einem zusätzlichen Serviceangebot kann Bohnenkamp damit natürlich auch die energetische Verwertung nach hohen Umweltstandards sowie die sichere Rückführung in den Materialkreislauf abdecken.

„Es war uns wichtig, nicht nur die Reifen nach Europa zu holen, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie hier ordnungsgemäß verwertet werden“, so Thomas Pott. Genaue Zahlen will das Unternehmen nicht bekannt geben, jährlich seien es mittlerweile aber schon ein paar Tausend Tonnen.