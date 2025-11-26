Hankook will Marktanteile im Pkw-Leasing- und Flottensegment steigern

Hankook Reifen Deutschland baut das Flottengeschäft für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge aus. Dafür hat der Reifenhersteller ein Team für Key-Account-Management und Innendienst aufgestellt, das sich mit den speziellen Anforderungen von Flottenkunden befasst. Ziel ist es, zusätzliche Absatzkanäle im Pkw-Reifengeschäft zu erschließen und den Marktanteil im Flottensegment mittelfristig zu steigern.

