Chinesische Reifenpower: Linglongs Agrarreifen-Debüt auf der Agritechnica
Linglong produziert nicht nur Pkw- und Lkw-Reifen, sondern auch Landwirtschaftsreifen. In diesem Jahr stellte der chinesische Reifenhersteller diese dann erstmals auf der Agritechnica in Hannover aus. Und da das Unternehmen auch auffallen wollte, mit einem eigenen Stand nicht am Hallenrand, wie andere noch nicht so bekannte Reifenhersteller aus Asien.
