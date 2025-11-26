35 Jahre Reifen Müller: Martin Hämel – Das „Original“ und Herzstück des Unternehmens

Wenn man bei Reifen Müller in Hammelburg nach einem echten Original sucht, fällt sein Name schnell: Martin Hämel. Seit 35 Jahren gehört er zum Unternehmen – und hat in dieser Zeit die Entwicklung von Reifen Müller entscheidend mitgeprägt. Was 1990 in der Zentrale Hammelburg begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer beeindruckenden Laufbahn – geprägt von Verlässlichkeit, Erfahrung, Innovationsgeist und einem starken Einsatz für Kolleginnen und Kollegen, Kundinnen und Kunden.

