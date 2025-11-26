https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Martin-Haemel-feiert-35jaehriges-Jubilaeum-bei-Reifen-Mueller.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-26 13:42:072025-11-26 13:47:4835 Jahre Reifen Müller: Martin Hämel – Das „Original“ und Herzstück des Unternehmens
35 Jahre Reifen Müller: Martin Hämel – Das „Original“ und Herzstück des Unternehmens
Wenn man bei Reifen Müller in Hammelburg nach einem echten Original sucht, fällt sein Name schnell: Martin Hämel. Seit 35 Jahren gehört er zum Unternehmen – und hat in dieser Zeit die Entwicklung von Reifen Müller entscheidend mitgeprägt. Was 1990 in der Zentrale Hammelburg begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer beeindruckenden Laufbahn – geprägt von Verlässlichkeit, Erfahrung, Innovationsgeist und einem starken Einsatz für Kolleginnen und Kollegen, Kundinnen und Kunden.
