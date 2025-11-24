Heico Sportiv mit neuem 22-Zoll-Design im Programm

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Heico-Sportiv.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-24 08:13:442025-11-21 12:23:04Heico Sportiv mit neuem 22-Zoll-Design im Programm
Mit dem neuen Volution-VII-Rad in 9,5×22 Zoll erweitert Heico Sportiv sein Felgenprogramm um eine vielseitige Variante des markanten Siebenspeichendesigns. Aufbauend auf der geschmiedeten 23-Zoll-Ausführung verbindet die Neuinterpretation sportliche Dynamik mit stilvoller Eleganz.
