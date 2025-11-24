Heico Sportiv mit neuem 22-Zoll-Design im Programm

Mit dem neuen Volution-VII-Rad in 9,5×22 Zoll erweitert Heico Sportiv sein Felgenprogramm um eine vielseitige Variante des markanten Siebenspeichendesigns. Aufbauend auf der geschmiedeten 23-Zoll-Ausführung verbindet die Neuinterpretation sportliche Dynamik mit stilvoller Eleganz.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen