Ronal präsentiert Neuheiten am Stand von Best of Wheels

Die Ronal Group präsentiert auf der diesjährigen Essen Motor Show ihre neuesten Radinnovationen erneut gemeinsam mit Best of Wheels (Automotive E-Commerce GmbH). In Halle 5, Stand A12 erwartet die Besucher ein Mix aus Design, Technik und Performance.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen