https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Bohnenkamp-Agrarkatalog.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-20 09:51:302025-11-19 12:57:54Neuer Agrarkatalog von Bohnenkamp erhältlich – Expertenwissen auf 444 Seiten
Neuer Agrarkatalog von Bohnenkamp erhältlich – Expertenwissen auf 444 Seiten
Pünktlich zur Agritechnica stellte die Bohnenkamp SE die neueste Ausgabe ihres Agrarkatalogs vor. Mit 444 Seiten, rund 7.000 Artikeln in zehn Kapiteln und 47 Unterthemen bietet das Nachschlagewerk eine klare Übersicht über das landwirtschaftliche Sortiment des internationalen Reifengroßhändlers. Hierzu gehören Reifen und Räder ebenso wie Schläuche, Felgen, Zubehör und Komplettlösungen für jede Einsatzsituation in der modernen Landwirtschaft.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!