Nexen Tire und Leon Goretzka starten #WeGotYouChallenge für Fans

Seit rund einem Jahr ist Nexen Tire Marketingpartner des FC Bayern München. Nun startet der aus Südkorea stammende Reifenhersteller eine Social-Media-Kampagne gemeinsam mit dem deutschen Rekordmeister und gibt Fans dabei die Chance, Leon Goretzka herauszufordern. Die #WeGotYouChallenge lädt Fans dazu ein, sich an einem Zungenbrecher zu versuchen („Beim nächsten Reifenwechsel zu Nexen-Reifen wechseln…“) und dabei exklusive Preise zu gewinnen. Seit gestern und noch bis jetzt Sonntag (23. November) können Teilnehmer mitmachen, indem sie ihre eigene Version des Zungenbrechers aufnehmen, als Reel auf Instagram oder Facebook posten, @nexentiredeutschland_official taggen und den Kampagnen-Hashtag #WeGotYouChallenge verwenden.

