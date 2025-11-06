Team-Verkaufsleiter tagen bei Heuver in den Niederlanden – Blick auf Zusammenarbeit

Die Verkaufsleiter der Top Service Team KG trafen sich vor Kurzem zu ihrer zweiten Jahrestagung 2025 bei der Heuver Group im niederländischen Hardenberg. Im Mittelpunkt des zweitägigen Austauschs standen die Geschäftsentwicklung des Team-Verbunds, mögliche Kooperationen im Flottengeschäft und neue Projekte für das kommende Jahr.

