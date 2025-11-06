https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Das-Nexen-RD-Center-in-Kelkheim.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-06 08:35:352025-11-06 08:39:37Nexen will auch mit neuer Niederlassung europäische Geschäftsaktivitäten verstärken
Nexen will auch mit neuer Niederlassung europäische Geschäftsaktivitäten verstärken
Nexen Tire hat jetzt neue Personalentscheidungen bekannt gegeben. Diese sollen darauf abzielen, die europäischen Geschäftsaktivitäten zu verstärken und die strategische Marktposition weiter auszubauen.
