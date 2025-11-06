Zwischen KTM-Power und Brabus-Eleganz: Die neue 1400 R

Mit der Brabus 1400 R Signatur Edition präsentiert Brabus die neueste Generation seiner exklusiven Luxus-Motorräder. Sie ist die bisher leistungsstärkste Ausführung dieser außergewöhnlichen Produktreihe. Die Auflage ist auf 100 Exemplare limitiert. Auf Basis der aktuellen KTM 1390 Super Duke R Evo verkörpere die neue Maschine pure Power und Eleganz auf zwei Rädern. Für die maßgeschneiderten Felgen entschieden sich die Ingenieure für das Brabus-Monoblock-II-Design „Platinum Edition“ in den Dimensionen 3.5×17 und 6×17 Zoll. Für das Unternehmen eine Hommage an eines der ikonischsten Raddesigns der Brabus-Geschichte, das durch den Einsatz modernster Schmiede- und CNC-Bearbeitungstechnologie hergestellt wird. Zusätzliche Sicht-Carbon-Elemente wie das Hinterradcover, die Schwingenabdeckung und der Kettenschutz ergänzen den Look, heißt es aus Bottrop.